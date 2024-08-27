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أحمد جودة - القاهرة - أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي تشكيلة فريقه لمباراة زد في نصف نهائي بطولة كأس مصر.

تشكيل الإسماعيلي أمام زد في نصف نهائي كأس مصر

وجاء تشكيلة الدراويش المختارة على النحو الآتي:

حراسة المرمى: كمال السيد

خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى- محمد عمار - محمد نصر - محمد بيومي

خط الوسط: عماد حمدي - عمر الساعي - محمد عبد السميع

خط الهجوم: نادر فرح - خالد النبريصي - مروان حمدي

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من: عبد الرحمن جمال - حاتم سكر - حسن صابر - عبد الرحمن الدح - عمر القط - كتكوت - خطاري - إبراهيم عبد العال - إيريك تراوري.

وتعد تلك المباراة هي الـ 50 بالنسبة للإسماعيلي في نصف نهائي كأس مصر عبر التاريخ، ويسعى الدراويش لتحقيق الفوز من أجل التأهل إلى النهائي، طامحًا في تحقيق اللقب.