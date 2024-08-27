حارس يوفنتوس يصدم جمهور ناديه بهذا القرار

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أحمد جودة - القاهرة - كشف حارس مرمى فريق يوفنتوس السابق وارسنال وروما ومنتخب بولندا، عن قرار صادم لجمهوره، كتبه خلال رسالة خاصة على مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة به.

بدأ تشيزني مشواره مع أرسنال ببلوغه 16 عاما، وشارك في أول مباراة له مع الفريق في سبتمبر 2009، وبعدها تمت إعارته إلى برينتفورد، ثم عاد ليكون الحارس الأساسي لأرسنال لمدة أربعة مواسم قبل إعارته مجددًا إلى روما، ثم اختتم مسيرته بسبعة مواسم في صفوف فريق يوفنتوس.

حقق مع السيدة العجوز ثلاث مرات الدوري الإيطالي ثلاثوكأس إيطاليا ثلاث ولقبين كأس السوبر الإيطالي، قبل فسخ التعاقد بشكل ودي في أوائل الشهر الجاري.

رسالة خاصة من تشيزني

كتب تشيزني عبر مواقع التواصل الإجتماعي "غادرت وارسو في يونيو 2006 متجها إلى أرسنال بحلم واحد، وهو أن أعيش كرة القدم، ولم أعلم حينها أنها ستكون بداية لرحلة العمر، ولم أتوقع أن ألعب لأكبر أندية العالم وأمثل منتخب بلادي في 84 مباراة".

وأضاف "قدمت لكرة القدم 18 عاما من حياتي بشكل يومي ودون أعذار، ورغم أنني أشعر بجاهزيتي البدنية ولكن قلبي لم يعد متعلقا بكرة القدم، أشعر أنه حان الوقت لإعطاء كل الاهتمام لعائلتي وزوجتي وأطفالي، لذلك قررت اعتزال كرة القدم".

