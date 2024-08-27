نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علي ماهر يعلن تشكيل المصري في مواجهة بيراميدز بكأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، عن تشكيلته المختارة لخوض مباراته بالدور قبل لبطولة كأس مصر والتي تجمعه بنظيره فريق بيراميدز والمقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد الجيش ببرج العرب.

وضمت التشكيلة الأساسية كل من محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي، محمد دبش، باهر المحمدي ، حسن علي لخط الظهر، محمود حمادة، أمادو با كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، ميدو جابر، سمير فكري ، حسين فيصل كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد محمد الشامي.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمد شحاته، عمرو موسى، حسين السيد، عمرو سعداوي، يوسف الجوهري، اسلام عطية، عبد الرحيم دغموم، صلاح محسن، فخر الدين بن يوسف.

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الرسمي لجميع مباريات بطولات دوري نايل.