نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النصر السعودي يفكر في التعاقد مع زيدان بتوصيات من رونالدو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن نادي النصر السعودي بدأ يفكر بقوة في التعاقد مع زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق ليقود دفة الفريق في الفترة المقبلة من أجل تصليح أوضاع العالمي.

وهناك احتمالية كبيرة لإقالة لويس كاسترو المدير الفني الحالي لفريق النصر السعودي خاصة مع عدم تقديم أي شيء ملموس حتى أنه بدأ الموسم الحالي بشكل سيء.

وأشارت الماركا في تقريرها أن كريستيانو رونالدو بعد أن أصبح الأكثر أهمية داخل الهيكل الرياضي للفريق عند سؤاله عن اسم كبير لتدريب الفريق لم يتردد في الإشارة إلى زين الدين زيدان باعتباره المرشح المثالي.

كما أوضحت أن فرناندو هييرو يظهر أيضًا في الهيكل التنظيمي الرياضي للنادي العربي كمدير رياضي، لكن في كل الأحوال فإن القرار النهائي سيأتي من رئاسة النادي.

ونوهت إلى أن زيدان قد اقترب في عدة مناسبات اقتربت من الكرة السعودية لكن المنتخب الفرنسي كان حاضرًا دائمًا في رأس مدرب ريال مدريد السابق.