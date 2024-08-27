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أحمد جودة - القاهرة - صرح مصدر خاص لموقع دوت الخليج الرياضي عن موعد وصول أشرف داري مدافع بريست الفرنسي إلى القاهرة لاتمام تعاقده مع الأهلي، وإعلان الصفقة بشكل رسمي.

الصفقة تمت.. دوت الخليج الرياضي يعلن موعد إعلان صفقة أشرف داري

وصرح المصدر قائلا:" أشرف داري حصل على تصريح من بريست للسفر لمصر، وسيكون متواجد خلال الساعات القادمة في القاهرة".

وأكمل:" ثم تحديد الكشف الطبي للاعب والتوقيع على عقود انضمامه للاهلي وإعلان الصفقة بشكل رسمي".

وكان الأهلي دخل في مفاوضات لضم أشرف داري مدافع بريست الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وذلك لسد ثغرة غياب المدافع محمد عبدالمنعم، بعدما رحل إلى نادي نيس الفرنسي، خلال الميركاتو الحالي.

وسيحضر أشرف داري إلى القاهرة خلال الساعات القليلة القادمة، لإتمام انتقاله لابواب النادي الأهلي والاعلان عن الصفقة بشكل رسمي، حيث أنها تعد الصفقة التي انتظرها جماهير الأحمر.