نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسني عبد ربه يفتح النار على مجلس الإسماعيلي: صعبان عليا حسرة الجمهور ولا استبعد هبوط الفريق الموسم المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف حسني عبد ربه نجم الإسماعيلي السابق عن أسباب استمرار مستوى ونتائج الفريق هذا الموسم، مؤكدا أن القلعة الصفراء تعاني من أزمات إدارية متعاقبة تسببت في الوضع الحالي.

وقال خلال تصريحات تليفزيونية: "مجالس الإدارات هي سبب كبير فيما وصل إليه الإسماعيلي، الجمهور يساند واللاعبين على مدار تاريخ الكرة المصرية لاعبين مميزين، ولكن على مدار 15 عام بدأ انهيار الإسماعيلي إداريا، ولا أوجه حديثي إلى مجلس إدارة بعينه ولكن الإسماعيلي يستحق افضل من ذلك، ويستحق فكر وتطور يواكب العصر".

وأضاف حسني عبد ربه: "التاريخ وحده لا يكفي، والجماهير وحدها لا تكفي، ولكن العمل والتطور والفكر هو ما سيعيد الإسماعيلي، نتحدث عن الوقت الحالي الإسماعيلي يعاني من ازمات إدارية متراكمة، المجلس الحالي يلقي اللوم على المجالس الأخرى".

وأكمل: "الجميع يعلم أن مجلس يحيى الكومي يتحمل الكثير من أسباب انهيار الإسماعيلي وما وصل إليه الآن، كاللاعبين الأجانب الذين تم التعاقد معهم بأرقام كبيرة ولم يشاركوا الاغفي مباراة واحدة على الأكثر، ومنهم لاعبون لم يشاركوا من الأساس وتحول كل ذلك لديون وتراكمات على الإسماعيلي، وفي النهاية حملوا المسؤولية لأشخاص ليس لهم ذنب، والسوشيال ميديا توجه الجماهير لأمور غير حقيقية".

واسترسل نجم الإسماعيلي السابق: "جميعنا خلف الإسماعيلي للنهوض مرة أخرى، ولكن ما الحل الآن، مازال مسلسل البيع مستمر لسداد الديون وفي المقابل لا يوجد تدعيمات تليق بمستوى الإسماعيلي أو اللاعبين الذين يتم الاستغناء عنهم، إلى متى يظل هذا الحال".

حسني عبد ربه: لولا نتائج الفرق الأخرى لكان الإسماعيلي الآن في الدرجة الثانية واستمرار مسلسل البيع علامة

وأكد حسني عبد ربه أنه لولا نتائج الفرق الأخرى لكان الإسماعيلي الآن في الدرجة الثانية، مضيفا أنه لا يستبعد هبوط الإسماعيلي الموسم المقبل لو استمر هذا الحال.

وأضاف حسني عبد ربه: "بيع يا انور بداية الموسم بمبلغ 20 مليون جنيه علامة استفهام، وسط الأسعار في الوقت الحالي، والاستغناء عن باهر المحمدي بنفس القيمة لصالح المصري البورسعيدي علامة استفهام أيضا، واياد العسقلاني من الممكن أن نتجاوز عن بيعه لضغر سنه ولم يكن أحد الركائز لقلة مشاركته، ولكن اليوم تخطط لبيع عبد الرحمن مجدي وعمر الساعي".

واكمل: "إيهاب جلال أعاد اكتشاف محمد دسوقي وهو أفضل لاعب في الإسماعيلي هذا الموسم وانتهى عقده، بالإضافة إلى العديد من اللاعبين انتهت عقودهم أو انتهى مشوارهم الكروي من الأساس، بالفعل قوام اللاعبين به عناصر صغيرة مميزة ولكنها لا تكفي، ما خطة مجلس الإدارة هل استمرار القاء اللوم على المجالس السابقة أيضًا وسيظل الإسماعيلي هو الخاسر الوحيد".

واضاف متسائلا: "هل ستظل تنادي الجمهور بضرورة البيع، أم التخطيط لإيجاد حلول توفر موارد مادية للإسماعيلي".

وعن الهزيمة أمام زد، قال نجم الإسماعيلي السابق: "صعبان عليا حسرة جمهور الإسماعيلي، لا الوم على لاعب بعينه في مباراة اليوم أمام زد، ولكن بطبيعة الحال كرة القدم 90 دقيقة واللاعبين لم يكونوا في مستواهم الطبيعي".

وودع فريق الإسماعيلي نصف نهائي كأس مصر، بعد الهزيمة أمام نظيره نادي زد، بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب استاد الإسماعيلية.

واختتم "كنت اتمنى أن يكون هناك روح وإصرار أكثر من ذلك ولكن الإسماعيلي اليوم خسر بالخروج من الكأس، ولكنه كسب مجموعة مميزة يمكن البناء عليها، ويجب أن يبدأ مسؤولو الإسماعيلي في الإعداد من الآن لأن إذا استمر هذا الحال ستكون الظروف قاسية جدا الموسم القادم".