نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كانسيلو يوجه رسالة مثيرة إلى مانشستر سيتي عقب الانتقال للهلال السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه النجم البرتغالي العالمي جواو كانسيلو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي الحالي، ومانشستر سيتي الإنجليزي، رسالة مثيرة إلى النادي السماوي عقب رحيله بشكل رسمي.

الهلال السعودي يعلن رسميًا تعاقده مع كانسيلو

وأعلن نادي الهلال السعودي منذ قليل، حسم التعاقد مع النجم البرتغالي جواو كانسيلو، لمدة ثلاثة مواسم أي عام 2027، وذلك بعد رحيل سعود عبدالحميد مدافع الفريق الأزرق.

كانسيلو يوجه رسالة إلى مانشستر سيتي

وقال كانسيلو في تصريحات له عبر موقع مانشستر سيتي الرسمي: " أتمنى للجميع في مانشستر سيتي استمرار النجاح في المستقبل. لقد عشت لحظات لا تنسى للغاية هنا مع مانشستر سيتي، وأشكر زملائي في الفريق والمدربين وجميع الموظفين في مانشستر سيتي والجماهير على كل شيء خلال فترة وجودي هنا".