نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريستيانو رونالدو يقود النصر لتحقيق فوزًا مهمًا أمام الفيحاء في دوري روشن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في خطف فوز ثمين من نظيره نادي الفيحاء برباعية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم.

وأقيمت مباراة النصر ضد الفيحاء مساء اليوم ضمن لقاءات الجولة الثانية من عمر الدوري السعودي للمحترفين.

أهداف مباراة النصر والفيحاء في الدوري السعودي

وجاء هدف النصر الأول بأقدام تاليسكا شباك الفيحاء في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء بصناعة من كريستيانو رونالدو.

ووضع رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة العاشرة من الوقت الاضافي من عمر الشوط الأول من اللقاء.

وفي الدقيقة الخامسة والثمانين أحرز برزوفيتش ثالث أهداف النصر ببراعة وبصناعة من ساديو ماني.

وجاء هدف التقليص لصالح الفيحاء في الدقيقة السابعة والثمانين بأقدام ساكالا.

وأتم تاليسكا شريط الأهداف بهدف جديد لصالح النصر في الدقيقة الخامسة من الوقت البدل من ضائع من عمر اللقاء.

ودخل النصر مباراة أمام الفيحاء بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: بينتو ماثيوس.

خط الدفاع: سلطان الغنام- على لاجامي- إيمريك لابورت- أليكس تيليس.

خط الوسط:بروزو - أوتافيو مونتيرو- تاليسكا.

خط الهجوم: عبد الرحمن الغريب- ساديو ماني- كريستيانو رونالدو.