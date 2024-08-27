نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد أولى مباريات سعود عبدالحميد مع روما في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النجم السعودي سعود عبدالحميد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، المنضم حديثا إلى صفوف نادي روما الإيطالي، لخوض أولى مبارياته مع الفريق في الفترة القادمة.

وأعلن نادي روما الإيطالي حسم التعاقد مع النجم الدولي سعود عبدالحميد، مدافع فريق الهلال السعودي، لمدة أربع سنوات قادمة، وسيرتدي القميص رقم 12 مع الفريق الإيطالي.

موعد أول مباراة لسعود عبد الحميد مع روما

ومن المقرر أن يخوض سعود عبدالحميد أولى مبارياته ‎مع نادي روما؛ أمام فريق أودينيزي يوم 22 سبتمبر المقبل، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإيطالي.

والجدير بالذكر أن فريق روما يستعد لخوض مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره يوفنتوس، في الجولة القادمة من بطولة الدوري الإيطالي، يوم الأحد المقبل الموافق 1 سبتمبر