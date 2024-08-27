زيكو: جاهزون للفوز بكأس مصر وزد أعاد بريقي ولن أرحل عن الفريق

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أحمد جودة - القاهرة - علق مصطفى زيكو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد، على تأهل الفريق إلى نهائي كأس مصر على حساب فريق الإسماعيلي اليوم.

وقال زيكو خلال تصريحات تليفزيونية: "خضنا مواجهات كأس مصر بتركيز شديد، وهذه البطولة حلم مشروع لكل فرق الدوري، ومنذ بداية البطولة ما يساعدنا أنها تنتهي خلاص عشرة أيام فقط، وذلك ساعدنا على التركيز جيدا لحصد اللقب".

وأضاف مهاجم زد: "لم نحقق طموحنا بالوصول للمربع الذهبي، ولذلك نركز الآن على كأس مصر، نجحنا في إقصاء فرق قوية مثل مودرن فيوتشر وسيراميكا كيلوباترا، بالإضافة إلى مباراة اليوم واقصاء الإسماعيلي في استاد الإسماعيلية وهي مباراة ليست سهلة على الإطلاق، اشكر اللاعبين والجهاز الفني، فالجميع على قلب رجل واحد".

ونجح فريق زد في التأهل إلى المباراة النهائية ببطولة كأس مصر 2024، بعد الفوز الذي حققه على نظيره فريق الإسماعيلي يهدف دون رد، في المبارة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر.

وأكمل: "الفريق في معسكر مغلق منذ عشرة أيام، وسنتجه الآن إلى الإسكندرية للدخول في معسكر استعدادا للمباراة النهائية، غلا وقت لدينا لشيء سوى لقب كأس مصر، الجميع يضحي بكل شيء والجميع لم يرى أهله منذ فترة طويلة بسبب المعسكرات ونطمح في أن تكلل جهودنا بالنجاح".

زيكو: زد ساعدني في استعادة بريقي ولن أرحل عن الفريق

واسترسل زيكو معلقا على إمكانية رحيله عن الفريق: "العب داخل منظومة محترمة، ومن يلعب في نادي مثل زد لا يرغب في الرحيل أبدا، وأشعر بالراحة والتقدير داخل النادي، ولهم فضل في عودة بريقي والمنافسة على لقب هداف الدوري، وانا جاهز لاي شيء يريده النادي".

وشدد مصطفى زيكو: "نادي زد منظومة قوية ومحترفة، وينافس منذ الموسم الأول لصعوده، وخلال موسم أو اثنين على الأكثر سننافس على بطولات، النادي ام يقصر واستقدام لاعبين من الأهلي والزمالك والأندية القوية داخل الدوري الممتاز، بالإضافة إلى مجهود كبير من مجدي عبد العاطي مدرب الفريق".

واختتم: "بطولة الكأس ستكون الاغلي في حياتي، نادي غير الأهلي والزمالك يحصد لقب كأس مصر في موسم صعوده الأول سيكون إنجاز قوي، وجميعنا جاهزين لتحقيقه".