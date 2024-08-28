نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تفاصيل إصابة نجم برشلونة أمام رايو فاليكانو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت التقارير الصحفية عن التشخيص المبدئي لاصابة اللاعب مارك بيرنال مع برشلونة بعد إصابته أمام رايو فاليكانو بالدوري.

تفاصيل اصابة بيرنال مع برشلونة

وأصيب بيرنال خلال لقاء برشلونة ورايو فاليكانو الذي جمع بين الفريقين مساء الأمس ضمن لقاءات الجولة الثالثة من عمر الدوري الإسباني.

وخرج بيرنال عقب صافرة النهاية من أرض الملعب مستعينا بأفراد الجهاز الطبي، حيث لم يستطع المشي بشكل طبيعي.

ووفقًا للمعلومات الواردة، فإن الانطباع الأول بعد رؤية مارك بيرنال في غرفة خلع الملابس فهو الإصابة بتمزق الرباط الصليبي الأمامي

‏وأكدت التقارير أن هذا ما يعتقده برشلونة بعد الفحوصات الأولى وهو في انتظار المزيد من الاختبارات.

وبذلك فلن يلعب بيرنال مع برشلونة مجددًا هذا الموسم بعد إصابته مؤخرًا.