نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم اتحاد جدة يقترب من الانضمام إلي ستاد رين الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بات الجناح البرتغالي جواو فيليبي جوتا لاعب اتحاد جدة السعودي قريبا من الانتقال إلي صفوف ستاد رين الفرنسي، خلال سوق الانتقالات الحالي.

خطوة واحدة تفصل ستاد رين عن ضم جوتا

ووفقًا لما ذكرته التقارير الفرنسية، فإن الاتفاق تم بين الناديين علي انتقال البرتغالي جوتا إلي صفوف الفريق الفرنسي علي سبيل الإعارة حتى يونيو 2026.

وأكدت التقارير أن الجناح البرتغالي سيصل إلي فرنسا خلال الساعات القادمة لإجراء الفحوصات الطبية، تمهيدًا للإعلان بشكل رسمي عن انضمامه إلي صفوف ستاد رين الفرنسي.

وانضم فيليبي جوتا إلي صفوف العميد عام 2023 قادما من سيلتيك الأسكتلندي بمقابل 30 مليون يورو.

وشارك الجناح البرتغالي البالغ من العمر 25 عاما مع الفريق السعودي الموسم الماضي في 23 مباراة، أحرز خلالهم 5 أهداف.