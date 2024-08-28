نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء 28 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي الكرة الأوروبية عن مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا من أجل متابعة نجومهم المتألقين في البطولة الأكثر مشاهدة ومتابعة على مستوى العالم.

نجح ريال مدريد في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي على حساب بوروسيا دورتموند الألماني الذي فاز عليه بهدفين نظيفين.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم

يتم نقل مباريات الدوري دوري أبطال أوروبا عبر قنوات بي إن سبورت القطرية الحاصلة على ملكية إذاعة بطولة التشامبيونز ليج في الموسم الحالي.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي مباريات تحديد المتأهل إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا...

- كارباغ اغدام ودينامو زغرب الساعة 8 إلا ربع مساء بتوقيت مصر

- سلوفان براتيسلافا وميتلاند الساعة 10 مساء بتوقيت مصر

- سرفينا زفيزدا وبودو جليمت الساعة 10 مساء بتوقيت مصر

- سلافيا براج وليل الساعة 10 مساء بتوقيت مصر