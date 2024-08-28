موعد مباراة أتلتيك بيلباو ضد فالنسيا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يستضيف فريق أتلتيك بيلباو نظيره فالنسيا مساء اليوم الأربعاء 28-8-2024 على ملعب "سان ماميس"، ضمن منافسات الأسبوع الثالث من بطولة الدوري الإسباني.

ويحتل أتلتيك بيلباو المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد نقطة واحدة، بعد التعادل في مباراة وخسارة أخرى، فيما يتذيل فريق فالنسيا الترتيب، دون نقاط.

موعد مباراة أتلتيك بيلباو ضد فالنسيا في الدوري الإسباني

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة أتلتيك بيلباو ضد فالنسيا اليوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، الخامسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة أتلتيك بيلباو ضد فالنسيا في الدوري الإسباني

يمكنكم مشاهدة مباراة أتلتيك بيلباو ضد فالنسيا مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 3HD، بتعليق المعلق محمد المبروكي.