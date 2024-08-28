"لا أحد سعيد بالفوز".. أول تعليق من هانز فليك بعد انتصار برشلونة الصعب على رايو فاليكانو

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أحمد جودة - القاهرة - أدلى هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، بتصريحات بعد الفوز الصعب الذي حققه فريقه ضد رايو فاليكانو في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني. في هذه المباراة، التي أقيمت على ملعب رايو فاليكانو، انتصر برشلونة بنتيجة 2-1.

أول تعليق من هانز فليك بعد انتصار برشلونة

وعن المباراة، قال فليك في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "نحن سعداء بتألق أولمو وتسجيله هدفًا مهمًا، لكننا لم نكن في أفضل حالاتنا خلال الشوط الأول من حيث الضغط على الكرة. مع ذلك، تغير الوضع في الشوط الثاني، حيث لعبنا بشكل أفضل واستحقينا الفوز عن جدارة".

وأضاف فليك: "كنا نتوقع مباراة صعبة، خاصة بالنظر إلى نتائجنا في السنوات الثلاث الماضية ضد هذا الخصم، لكن فريقنا أظهر روحًا قتالية وتعاونًا أفضل في الشوط الثاني، مما ساعدنا على تحقيق الفوز".

وتابع: "على الرغم من الفوز، هناك شعور بالحزن بسبب إصابة مارك بيرنال. سننتظر حتى الغد لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، ولا أحد في غرفة الملابس يشعر بالسعادة، الوضع مقلق إلى حد ما".

وفيما يتعلق بحالة اللاعب بيدري، طمأن فليك الجماهير قائلًا: "بيدري بخير، يبدو أنها كانت مجرد ضربة بسيطة، ولا داعي للقلق".