نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم الأربعاء 28 أغسطس 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يريد محبو مشاهدة كرة القدم في كل مكان وخاصة الليجا، معرفة ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل انطلاق مباريات اليوم الأربعاء.

وتقام أربع مباريات اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني بموسمه الجديد 2024-2025.

ويستعرض لكم دوت الخليج الرياضي، خلال السطور التالية، ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل انطلاق مباريات اليوم الأربعاء الموافق الثامن والعشرين من شهر أغسطس الجاري.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في الدوري الإسباني

أتلتيك بيلباو ضد فالنسيا – في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

بلد الوليد ضد ليجانيس – في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ريال سوسيداد ضد ألافيس – في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

أتلتيكو مدريد ضد إسبانيول – في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم الأربعاء

روبرت ليفاندوفسكي، برشلونة: 3 أهداف.

أوهيان سانسيت، أتلتيك بيلباو: هدفين.

إياجو أسباس، سيلتا فيجو: هدفين.

ساندرو راميريز، لاس بالماس: هدفين.

أيوزي بيريز، فياريال: هدفين.

ماركوس لورنتي، أتلتيكو مدريد: هدفين.

أرنوت دانجوما، فياريال: هدفين.

خوان كروز، ليجانيس: هدفين.

أوسكار مينجيزا، سيلتا فيجو: هدفين.