نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم الأربعاء 28 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة العربية وبالتحديد السعودية عن توقيت مواجهات فرقهم وأنديتهم المفضلة ونقدم لكم مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم الأربعاء 28 أغسطس الحالي 2024 والقنوات الناقلة لها. مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم الاتفاق ضد الاخدود 6:45. الهلال ضد ضمك 9:00. الوحدة ضد العروبة 9:00. القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي تردد SSC القمر الصناعي: النايل سات. التردد: 12523. الاستقطاب: أفقي. معدل الترميز: 27500. معامل التصحيح: 5/6. القمر الصناعي: عرب سات. التردد: 12418. الاستقطاب: أفقي. الترميز:- 27500. معامل التصحيح: 5/6.