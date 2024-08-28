نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد ضمك في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة العربية وبالتحديد السعودية عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مع نظيره فريق ضمك اليوم الأربعاء 28 أغسطس الحالي بستاد الأمير فيصل بن فهد ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الهلال ضد ضمك

وتنطلق صافرة بداية مباراة الهلال ضد ضمك مساء الأربعاء في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 10:00 بتوقيت أبوظبي ويعلق عليها فهد العتيبي وفهدعريشي وعبدالعزيزالسبر.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد ضمك

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

تشكيل الهلال المتوقع أمام ضمك

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: كوليبالي، البليهي، الشهراني، لودي.

خط الوسط: نيفيز، سافيتش، الحمدان.

خط الهجوم: القحطاني، ميتروفيتش، الدوسري.