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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن نادي النصر السعودي يسعي للتعاقد مع الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني السابق، لقيادة الفريق بدلًا من البرتغالي لويس كاسترو.

اختيار مدرب النصر الجديد حال إقالة كاسترو

وبات أيام كاسترو مع النصر معدودة، وذلك بعد الخسارة الكبيرة أمام الهلال في نهائي كأس السوبر السعودي بأربعة أهداف مقابل هدف.

وشنت جماهير العالمي هجومًا عنيفًا على كاسترو، وطالبت الإدارة بإقالته وتعيين مدرب عالمي آخر قادر على قيادة النصر إلى منصات التتويج.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية:" البرتغالي كريستيانو رونالدو أصبح أكثر أهمية داخل الهيكل الرياضي للنادي السعودي ولم يتردد أبدًا في الإشارة إلى زيدان كمرشح مثالي في حال إقالة لويس كاسترو".

وأشارت الصحيفة إلى أن اسم زيدان أصبح متداول بقوة في أروقة النصر من أجل تدريب الفريق في حال إقالة كاسترو.