نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يتساءل عشاق ومحبي كرة القدم في كل مكان من الوطن العربي والشرق الأوسط وإفريقيا خلال الساعات القليلة الماضية عن مواعيد مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025 والقنوات الناقلة لهذه المباريات.

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي عبر التقرير التالي، جميع المعلومات التي تتعلق بـ مواعيد مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025 والقنوات الناقلة لهذه المباريات التي تحظى باهتمام الجمهور في كل مكان.

ما هي مواعيد مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز

ويشهد مساء يوم السبت القادم عدد من أبرز المباريات التي تقام ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي والتي يأتي على رأسها:

آرسنال ضد برايتون – 2.30 ظهرًا بتوقيت القاهرة.

إيبسويتش تاون ضد فولهام – 5.00 مساءً بتوقيت القاهرة.

وست هام ضد مانشستر سيتي – 7.30 مساءً بتوقيت القاهرة.

في حين يقام مساء يوم الأحد عددًا آخر من مباريات بطولة الدوري الإنجليزي لحساب الجولة الثالثة والتي تشهد مواجهات كل من:-

تشيلسي ضد كريستال بالاس – 3.30 عصرًا بتوقيت القاهرة.

مانشستر يونايتد ضد ليفربول – 6.00 مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي

وتنقل مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس القطرية، كونها الناقل الرسمي لمباريات البطولة في الوطن العربي والشرق الأوسط وإفريقيا.