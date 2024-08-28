أشرف داري يجري جلسة تصوير داخل النادي الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - أجرى المغربي أشرف داري جلسة تصوير داخل النادي الأهلي، قبل إعلان التعاقد معه بشكل رسمي قادمًا من بريست الفرنسي.

وكان اللاعب المغربي قد وصل القاهرة صباح اليوم الأربعاء قادمًا من فرنسا لإتمام صفقة انتقاله للنادي الأهلي قادمًا من نادي بريست.

واصطحب أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي اللاعب عقب وصوله مطار القاهرة.



واتفق النادي الأهلي مع النادي الفرنسي في وقت سابق على ضم داري إلى القلعة الحمراء مقابل مليون و٩٠٠ ألف دولار يقوم الأهلي بسداد قيمة الصفقة على دفعتين.



أشرف داري سيكون ثالث الصفقات التي يُبرمها الأهلي في الميركاتو الصيفي الجاري بعد يوسف أيمن ويحيى عطية الله.