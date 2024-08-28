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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي ناسيونال مونتيفيديو الأوروجواياني لكرة القدم، وفاة لاعبه خوان إيزكويردو عن عمر 27 عاما وذلك بعد أيام قليلة من انهياره الصحي في مباراة ببطولة كوبا ليبرتادوريس في البرازيل.

وفاة لاعب كرة قدم من أوروجواي بعد انهياره في الملعب

وأعلن النادي نقلا عن الأطباء الذين كانوا يعالجونه بمستشفى ألبرت إينشتاين في مدينة ساو باولو البرازيلية أن سبب الوفاة هو توقف القلب والتنفس بسبب عدم انتظام ضربات القلب.

وتوفي إيزكويردو في الساعة 38: 9 مساء الثلاثاء (0038 صباح الأربعاء بتوقيت جرينتش).

وانهار المدافع في الدقيقة 84 من مباراة الإياب لدور الـ16 أمام ساو باولو يوم الخميس الماضي.

ووصف نادي ناسيونال في منشور على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي أن وفاة إيزكويردو بأنها "خسارة فادحة".