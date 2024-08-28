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أحمد جودة - القاهرة - تعاقد نادي شتوتجارت مع البلجيكي أمين الدخيل لاعب فريق بيرنلي الهابط من الدوري الإنجليزي الممتاز من أجل تعزيز خط الدفاع.

شتوتجارت يتعاقد مع أمين الدخيل لاعب بيرنلي الإنجليزي حتى 2028

وأشار شتوتجارت وصيف الدوري الألماني لكرة القدم الموسم الماضي اليوم الثلاثاء إلى أن الدخيل البالغ من العمر 22 عاما وقع عقدا مدته أربعة مواسم حتى صيف 2028.

وقال فابيان فولجموث عضو مجلس إدارة شتوتجارت لشؤون الرياضة: "أمين يتمتع بمواصفات جيدة للغاية، وسيكون ركيزة مهمة في خط دفاعنا".

وأضاف "رغم صغر سنه نسبيا، اكتسب أمين الكثير من الخبرات، وبإمكانه أيضا أن يتحسن بشكل كبير".

من جانبه قال الدخيل "أنا سعيد حقا لوجودي هنا، وأن أصبح جزءا من عائلة شتوتجارت، أتطلع لتحدي اللعب في الدوري الألماني".

وفقد شتوتجارت ثنائي الدفاع فالديمار أنطون وهيروكي إيتو بانتقالهما إلى بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ على الترتيب، كما يعاني الفريق من مشاكل دفاعية.