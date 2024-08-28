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أحمد جودة - القاهرة - أصدر ريال مدريد بيانًا رسميًا اليوم الأربعاء، نعى فيه اللاعب الأوروجوائي خوان مانويل إسكيردو، الذي وافته المنية إثر تعرضه لسكتة قلبية، وقدم تعازيه لأسرته وذويه ولناديه ناسيونال الأوروجوائي.

ريال مدريد ينعى لاعب أوروجواي

وجاء في بيان نشره النادي على موقعه الرسمي: "يأسف نادي ريال مدريد ورئيسه ومجلس إدارته بشدة لوفاة خوان إسكيردو، لاعب نادي ناسيونال".

وتابع "يود ريال مدريد أن يعرب عن تعازيه ومحبته لعائلته وزملائه وأحبائه، ولنادي ناسيونال، ولجميع الأندية التي لعب بها، ولكرة القدم في أوروجواي ولجميع مشجعيها".

وأضاف بيان الريال: "توفي خوان إسكيردو عن عمر 27 عاما. فليرقد في سلام".

وعانى اللاعب من اضطراب في ضربات القلب، لدى نزوله إلى الملعب من مقاعد البدلاء في الدقائق الأخيرة من مباراة ساو باولو وناسيونال التي أقيمت الخميس الماضي على ملعب مورومبي، في ثمن نهائي كأس ليبرتادوريس، قبل أن يسقط مغشيا عليه.

وتم إخراج اللاعب من الملعب ونقله في سيارة إسعاف على الفور إلى المستشفى، بينما كان يعاني من "سكتة قلبية" وكان لا بد من إنعاشه بجهاز صدمات القلب الكهربائية الخارجي الآلي.

ومنذ ذلك الحين، أبقاه الأطباء مخدرا على جهاز التنفس الصناعي في وحدة العناية المركزة، واستمرت حالته الصحية في التدهور حتى وافته المنية أمس الثلاثاء.

