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أحمد جودة - القاهرة - أعلن منتخب مصر عن جدول مواعيده خلال التوقف الدولي بشهر سبتمبر استعدادا، للتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025، وذلك لمواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا.

جدول الفراعنة الخاص بأول مباراتين في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

وتنطلق استعدادات منتخب مصر للمشاركة في التصفيات القارية بمجموعة بها موريتانيا.

وتعود تدريبات الفراعنة للدخول في معسكر منتخب مصر اليوم الأربعاء الموافق 28 أغسطس 2024، ويقام المؤتمر الصحفي لمباراة كاب فيردي يوم 5 سبتمبر 2024.

وتقام تدريبات لاعبي منتخب مصر على استاد السلام بسبب أعمال الصيانة الجارية في استاد القاهرة.

وفي يوم 6 سبتمبر 2024. تقام مباراة مصر ضد كاب فيردي في القاهرة، وتسافر البعثة لمواجهة بوتسوانا في ثاني جولات التصفيات يوم 8 سبتمبر.

وفي يوم 9 سبتمبر 2024، يقام المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة منتخب مصر ضد بوتسوانا، وفي اليوم التالي الموافق 10 سبتمبر تقام المواجهة.

وتعود بعثة منتخب مصر في ذات اليوم عقب انتهاء مباراة منتخب مصر ضد بوتسوانا والتي تقام يوم 10 سبتمبر 2024.

