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أحمد جودة - القاهرة - وقدّم نادي العاصمة الإيطالية لاعبه الجديد لوسائل الإعلام الثلاثاء.

سعود عبدالحميد يصبح أول سعودي في الدوري الإيطالي

ويمتد عقد عبدالحميد مع روما حتى عام 2027.

وسيرتدي عبدالحميد القميص رقم 12 مع فريقه الجديد.

اللاعب صاحب الـ 25 عامًا أصبح أول لاعب سعودي يلعب بشكل احترافي في الدوري الإيطالي.

اللاعب الذي وُلد في جدة، حيث بدأ ممارسة كرة القدم استهل مشواره في اللعبة من بوابة نادي الاتحاد الذي تدرج بصفوف قطاع الناشئين فيه.

ونجح اللاعب في لفت الأنظار إليه ليتم ترقيته وهو في عامه التاسع عشر إلى الفريق الأول للعب في دوري المحترفين عام 2018 لأول مرة، قبل أن يثبت نفسه بشكل كامل، ويتواجد بشكل أساسي في تشكيلة الفريق، حيث استطاع الحفاظ على مركزه مع الوقت ويصبح عنصرا أساسيا.

ولم يستغرق اللاعب وقتا طويلا كي ينضم إلى المنتخب السعودي الأول عام 2019.