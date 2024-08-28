نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. ليفربول يخطف صفقة برشلونة الذهبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بات الجناح الدولي الإيطالي فيديريكو كييزا لاعب يوفنتوس قريبا من الانتقال إلي ليفربول الإنجليزي، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، فإن الاتفاق تم بين الناديين علي انتقال كييزا إلي صفوف الريدز خلال الميركاتو الحالي.

وأكد رومانو، أن لاعب يوفنتوس سينتقل إلي ليفربول بمقابل 13 مليون يورو شاملة الامتيازات.

ليفربول ينهي اتفاقه مع فيديريكو كييزا

وأضاف أن ليفربول توصل لاتفاق مع الجناح الإيطالي علي كافة الأمور المالية والتعاقدية، تمهيدا للانضمام بشكل رسمي إلي صفوف الفريق.

وأوضح أن فيديريكو كييزا سيصل إلي العاصمة الإنجليزية "لندن" خلال الساعات القادمة، لإجراء الفحوصات الطبية، والتوقيع علي عقود انضمامه إلي الريدز لمدة 4 مواسم.

وكانت تقارير صحفية سابقة، قد أشارت إلي دخول برشلونة الإسباني في مفاوضات مع الجناح الإيطالي فيديريكو كييزا للتعاقد معه.

وشارك كييزا البالغ من العمر 26 عاما مع اليوفي الموسم الماضي في 37 مباراة، أحرز خلالهم 10 أهداف، وصنع 3 تمريرات حاسمة.

