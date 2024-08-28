عاجل.. انشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة لاس بالماس في الليجا

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أحمد جودة - القاهرة - عاد الفرنسي فيرلان ميندي الظهير الأيسر لريال مدريد إلى قائمة الفريق لمواجهة لاس بالماس غدًا الخميس.

انشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة لاس بالماس في الليجا

وتأتي عودة اللاعب بعد انتهاء عقوبة الإيقاف التي عانى منها بعد طرده في الجولة الأولى من الدوري.

وتضم قائمة الريال كلًا من:

حراسة المرمى: كورتوا ولونين وفران غونزاليس.

الدفاع: داني كارباخال ولوكاس فاسكيز وروديغر وميليتاو وخاكوبو وفيرلان ميندي وفران غارسيا.

الوسط: تشواميني وفالفيردي ومودريتش وسيبايوس وغولر.

الهجوم: فينيسيوس ومبابي وبراهيم دياز ورودريغو وإندريك.

ويسعى ريال مدريد لحصد الفوز الثاني تواليًا وذلك من أجل الزحف نحو الصدارة التي يحتلها برشلونة برصيد تسعة نقاط بالعلامة الكاملة من ثلاثة انتصارات بالفوزفي الجولة الاولى على فالنسيا ومن ثم اتلتيك بيلباو في ثاني الجولات قبل العودة من رايو فاليكانو بفوز قاتل امس الثلاثاء.