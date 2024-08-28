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أحمد جودة - القاهرة - تم الكشف الكرات الرسمية لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2024-2025 لمنافسات الرجال والسيدات اليوم الأربعاء وبدت بمظهر أكثر كلاسيكية ولكن بتكنولوجيا محدثة.

دوري الأبطال يكشف عن الكرة الجديدة لموسم 2024-2025

وجاء في البيان الصادر عن شركة أديداس بشأن الكرات الجديدة لدوري الأبطال "شكل الكرة الجديدة لبطولة دوري أبطال أوروبا يتميز بالبساطة والرمزية إذ تضم النجوم الشهيرة التي تمثل البطولة بلونها الأسود مع الأشكال السداسية بلونها الأبيض.

يكمن التصميم الكلاسيكي في تفاصيل دقيقة تتمثل في اللون الأحمر مع الأصفر الشمسي لإضفاء لمسة عصرية على الكرة، وذلك لأن جيل جديد من اللاعبين سينافس على أكبر جائزة أوروبية للأندية".

وعلى جانب آخر، تحتوي الكرة الخاصة بمنافسات السيدات على نفس تصميم النجوم والأشكال السداسية لكرة منافسات الرجال ولكن لها تحديث خاص بها.

وبخلاف التصميم الجديد للكرة، فهي تضم سلسلة من تقنيات الأداء الخاصة بشركة أديداس والتي صممت من أجل تحسين دقة ودوران الكرة.

وسيتم طرح الكرة للبيع بدء من اليوم في متاجر أديداس ومتاجر البيع بالتجزئة وعبر الإنترنت.