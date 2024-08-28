نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة الأهلي والزمالك.. تعرف على مواعيد مباريات كأس العالم للأندية لكرة اليد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد جدول مباريات كأس العالم للأندية لكرة اليد 2024، التي تقام في مصر بمشاركة الأهلي والزمالك.

جدول مباريات كأس العالم للأندية لكرة اليد

وذكر الإتحاد الدولي لليد عبر موقعه الرسمي اليوم الأربعاء، أن البطولة ستقام في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر خلال الفترة من 27 سبتمبر (أيلول) إلى 3 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وأضاف ذات المصدر أن القرعة التي أقيمت قبل لأيام بمدينة العلمين الجديدة شهدت تواجد كل من الزمالك وفيزبرم المجري وتوباتي البرازيلي في المجموعة الأولي وجاء الأهلي المصري في المجموعة الثانية مع برشلونة الإسباني وجامعة سيدني الأسترالي وضمت المجموعة الثالثة كل من الخليج السعودي وماجديبورج الألماني وكاليفورنيا إيجلز الأمريكي.



وتفتح مباريات البطولة يوم 27 سبتمبر (أيلول) بمباراة الخليج السعودي مع كاليفورنيا يليها الأهلي المصري مع جامعة سيدني ثم الزمالك مع توباتي، وتقام يوم السبت 28 سبتمبر (أيلول) مباريات كل من فيزبريم وتوباتي، ثم ماجديبورج وكاليفورنيا إيجلز، وبعدها برشلونة وجامعة سيدني".

ويلتقي يوم الأحد 29 سبتمبر ( أيلول) الخليج مع ماجديبورج، ثم الزمالك وفيزبريم، والأهلي مع برشلونة.