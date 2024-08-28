نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما لا تعرف عن بارالمبياد باريس 2024 قبل انطلاقها اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق اليوم الأربعاء منافسات دورة الألعاب البارالمبية 2024 في العاصمة الفرنسية باريس، والتي تستمر حتى 8 سبتمبر المقبل، ويشارك في هذه الدورة 54 لاعبًا ولاعبة من البعثة المصرية في 10 رياضات مختلفة.

تشمل الرياضات التي تشارك فيها مصر: رفع الأثقال، ألعاب القوى، الكرة الطائرة جلوس، كرة الهدف، السباحة، تنس الطاولة، الباراتايكوندو، البوتشيا، التجديف، والكياك.

وتضم البعثة المصرية نخبة من الأبطال المميزين الذين يسعون لتحقيق إنجازات جديدة تُضاف إلى رصيد مصر البارالمبي المميز الذي يضم 184 ميدالية متنوعة في المشاركات السابقة، منها 49 ذهبية، 68 فضية، و67 برونزية.

تشكيلات الفرق البارالمبية المصرية:

- منتخب رفع الأثقال: يضم 13 لاعبًا ولاعبة، منهم شريف عثمان وهاني عبد الهادي.

- منتخب الكرة الطائرة جلوس: يتألف من 12 لاعبًا، بينهم هشام صلاح الدين وعبد النبي حسن.

- منتخب التجديف: يشارك فيه الثنائي علي الزيني ومروة عبد العال.

- منتخب تنس الطاولة: يضم سيد يوسف سيكا وإسلام رضا رسلان وآخرين.

- منتخب ألعاب القوى: يشارك فيه كريم عبد التواب وعبد الرحمن يوسف.

- منتخب الباراتايكوندو: يشارك فيه عبد الرحمن محمود وسلمى علي.

- منتخب الكياك والباراكانوي: يضم ياسين كمال وسلوى إيهاب.

- منتخب البوتشيا*: يشارك فيه الزوجي هناء علاء ومحمود نبوي.

- منتخب السباحة: يضم ملك عبد الشافي، وزياد كحيل، وزياد طارق.

- منتخب كرة الهدف: يتألف من ستة لاعبين، منهم سيد حسن وأحمد خيري.

وتتطلع البعثة المصرية لتحقيق إنجازات جديدة في هذه النسخة من الألعاب البارالمبية، وإضافة المزيد من الميداليات لرصيد مصر في هذه المنافسات العالمية.

