نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة رغبة الهلال في ضم نجم بايرن ميونخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدثت تقارير صحفية فرنسية عن ارتباط الفرنسي كينجسلي كومان نجم بايرن ميونيخ الألماني بالإنضمام إلى الهلال السعودي خلال فترة الميركاتو الصيفي.



وزعمت صحيفة ليكيب الفرنسية أن الهلال السعودي قدم عرضًا مغريًا من أجل التعاقد مع كينجسلي كومان ويواجه منافسة شرسة على الصفقة مع برشلونة الإسباني بالإضافة إلى أندية القمة في الدوري الإنجليزي.



وأكد نواف العقيل الصحفي بجريدة الشرق الأوسط عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي إكس أن الهلال نفى تقديم أي عرض من أجل التعاقد مع كومان.



وألمح نواف العقيل إلى أن اهتمام الهلال بالتعاقد مع كومان كان في وقت سابق من السوق وتوقف الآن منذ مدة، حيث أن الهلال يقترب من إنهاء التعاقد مع البرتغالي جواو كانسيلو نجم مانشستر سيتي.



وأوضح نواف العقيل أن إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل ستدفع مبلغ صفقة كانسيلو على 3 دفعات بعد الاتفاق على التفاصيل مع مانشستر سيتي.



وأشار نواف العقيل إلى أن كومان لم يتخذ قراره النهائي بعد على الرغم من أن رغبته هي اللعب في الدوري الإنجليزي يومًا ما.