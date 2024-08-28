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أحمد جودة - القاهرة - عاد الفرنسي فيرلان ميندي الظهير الأيسر لريال مدريد إلى قائمة الفريق لمواجهة لاس بالماس غدًا الخميس.

وتأتي عودة اللاعب بعد انتهاء عقوبة الإيقاف التي عانى منها بعد طرده في الجولة الأولى من الدوري.

ميندي يعود إلى قائمة ريال مدريد



وتضم قائمة الريال كلًا من:

حراسة المرمى: كورتوا ولونين وفران غونزاليس.

الدفاع: داني كارباخال ولوكاس فاسكيز وروديغر وميليتاو وخاكوبو وفيرلان ميندي وفران غارسيا.

الوسط: تشواميني وفالفيردي ومودريتش وسيبايوس وغولر.

الهجوم: فينيسيوس ومبابي وبراهيم دياز ورودريغو وإندريك.