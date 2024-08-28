نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيميوني: لم نغلق ملف الصفقات الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشار مدرب أتلتيكو مدريد، الأرجنتيني دييغو سيميوني، إلى أن قائمة الفريق لم تُغلق بعد أمام التدعيمات، وأنه من المحتمل وجود المزيد من الصفقات، وذلك بالرغم من ضم ستة لاعبين في سوق الانتقالات الحالية، وهم خوليان ألفاريز، روبن لو نورمان، ألكسندر سورلوث، كونور غالاغر، كليمو لونغليه، وخوان موسو.

قال سيميوني خلال مؤتمر صحافي بشأن سوق الانتقالات التي ستغلق الجمعة المقبل: "ما سيحدث سيكون وفقًا لما تحدثنا بشأنه خلال الأيام الأخيرة الماضية أنا والمدير الرياضي، أندريا بيرتا، ومدير عام الكرة، كارلوس بوسيرو، على وجه التحديد. وخلال الأيام القليلة المتبقية سنعرف كل شيء".



وأضاف: "المجموعة التي نشكلها تحظى بتوازن جيد، جميع الكلام الذي يقال قبل انطلاق الموسم لا أخذ به، لأنه في الواقع سيكون ما سيحدث وليس ما نتخيله، وبما أننا نتخيل الأفضل دائمًا فمن الواضح أنه لا يوجد مجال لأي شيء، سنقيّم مع مرور الوقت كيفية استجابة الفريق بمجموعة اللاعبين التي شكلناها حتى هذه اللحظة".