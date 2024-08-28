نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم لايبزيج بديل سكرينيار في النصر السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت وسائل إعلام إيطالية أن النصر السعودي يضع نجم لايبزيج الألماني ضمن خياراته كبديل في حالة فشل صفقة السلوفاكي ميلان سكرينيار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي وذلك في فترة الميركاتو الصيفي.



ولفت الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص بأخبار سوق الانتقالات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس أن مسئولي النصر يسعون للتعاقد مع مدافع أجنبي لمجاورة الإسباني إيمريك لابورت في خط الدفاع في الموسم الحالي وذلك قبل نهاية فترة الميركاتو الصيفي.



وأكد فابريزيو رومانو أن النصر يستهدف الفرنسي محمد سيماكان نجم دفاع لايبزيج الألماني من أجل التعاقد معه في حالة فشل مفاوضات ضم سكرينيار.

وألمح فابريزيو رومانو بأن النصر فتح مفاوضات مع لايبزيج الألماني بشأن التعاقد مع محمد سيماكان.



وأوضح فابريزيو رومانو أن النصر اتفق مع باريس سان جيرمان بشأن سكرينيار ولكن لم يتم الحصول على الضوء الأخضر منه لإتمام الصفقة.



وأفاد فابريزيو رومانو بأن مسئولي النصر السعودي يجرون مفاوضات حالية مع لايبزيج بشأن سيماكان ليكون بديلًا في حالة رفض سكرينيار الإنضمام إلى صفوف العالمي.



وأشار فابريزيو رومانو أن محمد سيماكان البالغ من العمر 24 عامًا يرتبط بعقدٍ ساري مع لايبزيج الألماني ينتهي في انتقالات صيف 2027 أما قيمته السوقية فتبلغ 35 مليون يورو وذلك وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.



وزعمت تقارير صحفية في وقتٍ سابق أن برشلونة يرغب في التعاقد مع محمد سيماكان نجم لايبزيج في فترة الانتقالات الصيفية قبل أن يتدخل النصر على خط الصفقة.