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أحمد جودة - القاهرة - قال المدرب كارلو أنشيلوتي إنه "ليس قلقًا من بداية كيليان مبابي مع ريال مدريد بعدما لم يتمكن قائد فرنسا من التسجيل في أول جولتين لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم".

وانضم مبابي (25 عامًا) إلى بطل إسبانيا وأوروبا في انتقال مجاني بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان في يونيو ليسدل الستار على انتقال كان منتظرًا منذ سنوات.

وعلى الرغم من بدايته المبشرة وتسجيل هدف في مشاركته الأولى في فوز ريال مدريد 2-0 على أتالانتا في كأس السوبر الأوروبية قبل أسبوعين، لم يستطع مبابي هز الشباك في تعادل سلبي لفريقه على ملعب ريال مايوركا قبل أن يحقق فوزًا كبيرًا على ريال بلد الوليد.

مدرب ريال مدريد يفاجئ مبابي



وأبلغ أنشيلوتي مؤتمرًا صحافيًا اليوم الأربعاء قبل أن يحل ريال مدريد ضيفًا على لاس بالماس الخميس "هدف (مبابي) الأخير كان في يوم 14 أغسطس، مضى أسبوعين فقط، لذا لا يوجد أي سبب للقلق سواء من جانبي أو من النادي، هو أيضًا لا يشعر بالقلق.

"هو سعيد للغاية هنا. بالتأكيد يريد التسجيل في المباراة المقبلة مثل فينيسيوس الذي لم يسجل أيضًا هذا الموسم لكنني لا أراه قلقا هو الآخر.

"عملية تأقلم (مبابي) تسير بشكل رائع. أراه يتحسن يومًا بعد الآخر. هو متحمس ومتحفز ويتدرب جيدا. هو متواضع للغاية وأعتقد أن عملية تكيفه تسير بشكل جيد حقًا".

وقال أنشيلوتي إن البداية البطيئة للفريق كانت متوقعة بعد اعتزال لاعب الوسط الرئيسي توني كروس بجانب محاولة مبابي للتأقلم على اللعب في مركز جديد في قلب الهجوم.

وأضاف "كل عام له تحديه الخاص لأنه هناك تغييرات في هيكل الفريق وأسلوب اللعب المتبع.

"في الموسم الماضي، كنا في حاجة أيضا للوقت ببداية الموسم، وكنا في حاجة لتسجيل الأهداف قرب النهاية للفوز في العديد من المباريات. سنحتاج لبعض الوقت لإيجاد أفضل نسخة من أنفسنا لكن هذا أمر عادي.

"لم أطلب من توني كروس أن يكون أوريلين تشواميني في الموسم الماضي، مثلما لن أطلب من تشواميني أن يكون كروس لأن لكل لاعب خصائصه.

"على الفريق الاعتياد على الخصائص التي لدى تشواميني، فهي مهمة جدا بالنسبة لنا".

ويحتل ريال مدريد المركز الخامس وله أربع نقاط من مباراتين، بينما يتصدر برشلونة جدول الترتيب بتسع نقاط بعد خوضه لثلاث مباريات.