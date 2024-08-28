نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. برشلونة يعلن إصابة لاعبه بقطع في الرباط الصليبي وميندي يعود إلى قائمة ريال مدريد وجلسة تصوير لصفقة الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية:

برشلونة يعلن إصابة لاعبه بقطع في الرباط الصليبي

كشف نادي برشلونة عن وجود إصابة جديدة انضمت لمستشفى الفريق، وذلك بعدما تعرض اللاعب مارك برنال للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى.

وتعرض اللاعب للإصابة أثناء مشاركته في مباراة برشلونة ضد رايو فايكانو، في نهاية المواجهة.

وقد انتهت المواجهة التي جمعت بين فريق برشلونة ضد نظيره رايو فايكانو بهدفين مقابل هدف في المواجهة التي أقيمت على ملعب الأخير.

وقدم اللاعب برنال أداء مميز في المواجهة التي أقيمت، حيث أنه شارك بشكل أساسي وتعرض للإصابة في نهاية المباراة أثناء الوقت المحتسب البدل من الضائع.

وسيخضع لاعب برشلونة برنال لعملية جراحية خلال الأيام المقبلة، حيث أنه يلعب صاحب الـ 17 عاما في مركز الوسط المدافع.

ميندي يعود إلى قائمة ريال مدريد

عاد الفرنسي فيرلان ميندي الظهير الأيسر لريال مدريد إلى قائمة الفريق لمواجهة لاس بالماس غدًا الخميس.

وتأتي عودة اللاعب بعد انتهاء عقوبة الإيقاف التي عانى منها بعد طرده في الجولة الأولى من الدوري.

وتضم قائمة الريال كلًا من:

حراسة المرمى: كورتوا ولونين وفران غونزاليس.

الدفاع: داني كارباخال ولوكاس فاسكيز وروديغر وميليتاو وخاكوبو وفيرلان ميندي وفران غارسيا.

الوسط: تشواميني وفالفيردي ومودريتش وسيبايوس وغولر.

الهجوم: فينيسيوس ومبابي وبراهيم دياز ورودريغو وإندريك.

جلسة تصوير لصفقة الأهلي

أجرى المغربي أشرف داري جلسة تصوير داخل النادي الأهلي، قبل إعلان التعاقد معه بشكل رسمي قادمًا من بريست الفرنسي.

وكان اللاعب المغربي قد وصل القاهرة صباح اليوم الأربعاء قادمًا من فرنسا لإتمام صفقة انتقاله للنادي الأهلي قادمًا من نادي بريست.

واتفق النادي الأهلي مع النادي الفرنسي في وقت سابق على ضم داري إلى القلعة الحمراء مقابل مليون و٩٠٠ ألف دولار يقوم الأهلي بسداد قيمة الصفقة على دفعتين.

أشرف داري سيكون ثالث الصفقات التي يُبرمها الأهلي في الميركاتو الصيفي الجاري بعد يوسف أيمن ويحيى عطية الله.