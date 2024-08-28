نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الهلال الرسمي لمواجهة ضمك في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن خورخي خيسوس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تشكيل الزعيم الأساسي الذي سيخوض به مواجهة ضمك في الدوري السعودي للمحترفين.



ويلتقي الهلال نظيره ضمك في الجولة الثانية من بطولة الدوري السعودي للمحترفين مساء اليوم الأربعاء.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الهلال ضد ضمك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

وضم تشكيل الهلال كل من:

في حراسة المرمى.. ياسين بونو

الدفاع.. رينان لودي، علي البليهي، خاليدو كوليبالي، حمد اليامي

الوسط.. نيفيز، سافيتش، القحطاني، سالم الدوسري، عبدالله الحمدان

الهجوم.. ميتروفيتش

وكان الهلال قد فاز في الجولة الأولى على نظيره الأخدود بثلاثة أهداف مقابل لا شيء ليحصد أول 3 نقاط له في الموسم الحالي.