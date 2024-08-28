اتلتيك بيلباو يتقدم بهدف في الشوط الأول على فالنسيا في الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة -

تقدم فريق اتلتيك بيلباو في احداث الشوط الأول على نظيره فالنسيا، في المواجهة التي اقيمت مساء اليوم الأربعاء الموافق 28-8-2024، واقيم اللقاء على ملعب "سان ماميس"، وذلك ضمن منافسات الأسبوع الثالث من بطولة الدوري الإسباني.

وانطلقت أحداث الشوط الأول بأجواء هادئة بين فريقي اتلتيك بيلباو وفالنسيا، وفي الدقيقة الأخير 45، من عمر الشوط الأول أحرز اللاعب بينات برادوس الهدف الأول لفريقه اتلتيك بيلباو في شباك فالنسيا.

ودخل فريق أتلتيك بيلباو المواجهة وهو في المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد نقطة واحدة، كما يتذيل فريق فالنسيا الترتيب الجدول دون نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة أتلتيك بيلباو ضد فالنسيا في الدوري الإسباني

تذاع مباراة أتلتيك بيلباو ضد فالنسيا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الذي تعد الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تشكيل فالنسيا ضد اتلتيك بيلباو

حراسة المرمى: جيورجي.

خط الدفاع: ديميتري، سيزار، كريستيان، فازكيز.

خط الوسط: دييغو لوبيز، بييلو، هوغو غيامون، لويس ريوخا.

خط الهجوم: رافا مير، هوغو دورو.