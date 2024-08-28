نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل داري وعطية الله.. ماذا قدم اللاعبين المغاربة مع الأهلي؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن النادي الأهلي تعاقده رسميًا مع المغربي أشرف داري، مدافع بريست الفرنسي لمدة 4 سنوات، لتدعيم صفوف الفريق الأحمر بالموسم المقبل وذلك بعد اجتياز اللاعب الكشف الطبي وإنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية مع اللاعب وناديه.

ماذا قدم اللاعبين المغاربة مع الأهلي؟

ويعد أشرف داري اللاعب المغربي الثاني الذي ينضم لصفوف النادي الأهلي في الميركاتو الصيفي الحالي وذلك بعد التعاقد مع مواطنه يحيى عطية الله قادمًا من فريق سوتشي، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وشهد تاريخ النادي الأهلي تعاقده مع عدد من اللاعبين المغاربة والذين تألقوا بشكل لافت مع الفريق الأحمر وساهموا في تتويجه بالعديد من الألقاب والبطولات:

1- عبدالسلام بنجلون

تعاقد النادي الأهلي مع المغربي عبدالسلام بنجلون في موسم 2009 – 2010 ووقع اللاعب بالفعل على عقود مع القلعة الحمراء لمدة 3 مواسم في القاهرة، كما سافر وشارك في تدريبات الفريق خلال معسكره في لندن ولكن رفض فريق هيبيرنيان الاسكتلندي اتمام الصفقة بسبب سفر اللاعب دون إذن النادي مما تسبب في خلافات بين الطرفين انتهت بفشل الصفقة.

2- وليد أزارو

انضم وليد أزارو لصفوف النادي الأهلي عام 2017 قادمًا من الدفاع الحسني الجديدي ويعد من أفضل المحترفين المغاربة في تاريخ الأهلي والدوري المصري، حيث شارك في 89 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالها من تسجيل 41 هدفًا وتقديم 16 تمريرة حاسمة، وحصد لقب هداف الدوري موسم 2017 – 2018.

وحقق أزارو العديد من البطولات رفقة الأهلي، بواقع ثلاثة ألقاب لبطولة الدوري المصري، ولقب وحيد لكلًا من دوري أبطال إفريقيا والسوبر المصري، ورحل عن صفوف الفريق في عام 2020 وانتقل لصفوف نادي الاتفاق السعودي.

3- بدر بانون

تعاقد النادي الأهلي مع المدافع المغربي بدر بانون عام 2020 قادما من نادي الرجاء المغربي وشارك في 52 مباراة مع الأهلي وسجل 4 أهداف وتمريرة حاسمة، وحصد مع الفريق الأحمر بطولة كأس مصر "مرتين"، ومثلهم في بطولة السوبر الأفريقي وكذلك بطولة دوري أبطال إفريقيا قبل رحيله إلى صفوف نادي قطر القطري.

4- رضا سليم

انضم رضا سليم لصفوف النادي الأهلي في صيف 2023 قادمًا من الجيش الملكي المغربي ولا يزال مستمرًا مع الفريق حتى الآن، وشارك في 35 مباراة رفقة المارد الأحمر وساهم في 8 أهداف بواقع تسجيل 5 أهداف وصناعة 3 آخرين، وتوج مع الفريق بـ3 ألقاب هي الدوري المصري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا.