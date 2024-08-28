نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدفراوي ينافس علي لقب العرب في "دوري المقاتلين المحترفين" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي البطل المصري عبدالرحمن الدفراوي مع جراح السيلاوي في المواجهات المرتقبة لنصف نهائي دوري المقاتلين المحترفين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يوم 20 سبتمبر.

الدفراوي ينافس علي لقب العرب

وأعلنت رابطة المقاتلين المحترفين "وهي المنظمة التي تقيم الدوري الرياضي الأسرع نموًا والأكثر ابتكارًا في العالم"، عن مواجهات نصف النهائي المقرر تنظيمها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يوم ٢٠ سبتمبر، في بوليفارد سيتي، الرياض، بالمملكة العربية السعودية.

سيتنافس المقاتلون في النسخة الثالثة ضمن فئات وزن الديك، ووزن الريشة، والوزن الخفيف، والوزن المتوسط لحجز مكانهم في الأدوار المتقدمة من دوري رابطة المقاتلين المحترفين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويسعى الجميع لتحقيق انتصاراتهم القادمة في دور نصف النهائي الذي سيؤهلهم إلى الانتقال للمرحلة الأخيرة والختامية وفي الحدث الرئيسي، سيواجه السعودي عبد الله القحطاني الأردني عبد الرحمن الحياصات في نصف نهائي وزن الريشة.

كما سيشهد الحدث الرئيسي المشترك نزال الأردني جراح السيلاوي أمام المصري عمر الدفراوي في مباراة نصف نهائي الوزن المتوسط، وسيتم بث المنافسات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومن المقرر أن تشهد مواجهات نصف النهائي أيضًا مواجهة الجزائري سهيل الطاهري (7-4-1) مع الإيراني محسن محمد الصيفي (5-1) في فئة الوزن الخفيف، بينما يلتقي العراقي علي طالب (10-1) مع الأردني جلال الدعجة (11-8). في قسم وزن الديك.

قال جيروم مازيت، المدير العام لرابطة المقاتلين المحترفين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “نحن متحمسون جدًا للأدوار نصف نهائية من منافسات دوري المقاتلين المحترفين في منطقة لشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويتنافس المقاتلون في فئات وزن الديك، ووزن الريشة، والوزن الخفيف، ووزن المتوسط على مكان لهم في النهائيات ويتطلعون إلى أن يصبحوا أول أبطال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. نحن نبني النجوم هنا، ولا يمكننا الانتظار لنرى من سيصل إلى النهاية