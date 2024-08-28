نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد فاروق رئيسا للجنة الحكام المصرية خلفا للبرتغالي فيتور بيريرا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقرت لجنة الحكام المصرية على اسم رئيس اللجنة الحالي وذلك بعد الاستقرار على رحيل البرتغالي فيتور بيريرا.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد حاول الإبقاء على البرتغالي إلا أن الأخير رفض البقاء بعد إخلال الاتحاد بشروطه المطروحة لبقائه.

رئيسا للمرة الثانية

تولى الحكم الدولي السابق رئاسة لجنة الحكام للمرة الثانية خلال عامين، بعد توليها بشكل مؤقت عقب رحيل مارك كلاتنبيرج.



وحتى الان لم يعلن اتحاد الكرة قراره رسميا عبر صفحاته الشخصية.

وينتظر لجنة الحكام تحديات كبيرة أبرزها مستحقات الموسم الماضي إضافة لحسم مصير استمرار التنصيف من عدمه.