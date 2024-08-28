نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحافة الإسبانية تفجر مفاجأة بعد فشل انتقال كييزا إلى برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



فجرت الصحافة الإسبانية مفاجأة كبرى، بعد انتقال نجم فريق يوفنتوس الإيطالي إلى ليفربول، وتقضيله لعرض بطل كأس الرابطة الانجليزية عن برشلونة.

انتصر فريق برشلونة في مباراة الفريق الأولى بالدوري على فالنسيا ثم بالجولة الثانية على اتلتيكو بلباو، بينما حقق ليفربول انتصارين بالجولتين الأولى والثانية في الدوري الإنجليزي.

يسعى فريق برشلونة بتدعيم صفوفه بلاعبين ذو جودة عالية، بعد التعاقد مع اولمو القادم من لايبزيج ب٦٥ مليون، لكن يقف أمام ذلك أزمة النادي المالية، فيترتب عليها تخلص من بعض الرواتب

مفاجأة كبرى من الصحافة الإسبانية

كشف الصحفي ماتيو موريتو أن إدارة برشلونة لم تتحرك نحو فيريديكو كييزا اطلاقا، وكل ما تردد وقيل في الاعلام ليس صحيح بأن كان هناك مفاوضات متقدمة.

أتم كلامه بأن هناك ركود في سوق الانتقالات بفريق البلوجرانا، فمنذ صفقة اولمو لا يوجد اي بوادر بخطوة كبرى اخرى، لكن سنتابع الأيام المقبلة التي قد تشهد شيء ما.