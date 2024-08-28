نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. يوفنتوس يواصل تدعيم صفوفه بالتعاقد مع تيون كوبمينيرز نجم أتالانتا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم يوفنتوس الإيطالي صفقة من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الحالية، استعدادا لخوض المنافسات المقبلة.

يوفنتوس يتعاقد مع الهولندي تيون كوبمينيرز

أعلن النادي الإيطالي عبر موقعه الرسمي عن إتمام التعاقد مع الهولندي الدولي تيون كوبمينيرز لاعب أتالانتا، لتدعيم صفوف الفريق قبل غلق الميركاتو الحالي.

وذكر اليوفي في بيانه الرسمي، أن اللاعب الهولندي وقع علي عقود انضمامه إلي صفوف الفريق حتي يونيو 2029، بعدما اجتاز الفحوصات الطبية.

ووفقا للتقارير الإيطالية، فإن قيمة صفقة انتقال تيون كوبمينيرز إلي صفوف يوفنتوس بلغت 59 مليون يورو.

وانتقل الهولندي تيون كوبمينيرز البالغ من العمر 26 عاما إلي صفوف أتالانتا موسم 2021 قادما من ألكمار بمقابل 12 مليون يورو.

ويستعد يوفنتوس لملاقاة روما يوم الأحد القادم في تمام الساعة العاشرة الإ ربع مساءا، ضمن فعاليات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي "الكالتشيو".