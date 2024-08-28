أتلتيك بيلباو يفوز على فالنسيا بهدف نظيف في الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق أتلتيك بيلباو على نظيره فالنسيا، بهدف نظيف في المواجهة التي اقيمت مساء اليوم الأربعاء الموافق 28-8-2024، واقيم اللقاء على ملعب "سان ماميس"، وذلك ضمن منافسات الأسبوع الثالث من بطولة الدوري الإسباني.

أتلتيك بيلباو يفوز على فالنسيا

وانطلقت أحداث الشوط الأول بأجواء هادئة بين فريقي اتلتيك بيلباو وفالنسيا، وفي الدقيقة الأخير 45، من عمر الشوط الأول أحرز اللاعب بينات برادوس الهدف الأول لفريقه اتلتيك بيلباو في شباك فالنسيا.

ونجح فريق اتلتيك بيلباو في تحقيق الفوز الأول، له هذا الموسم والخروج من هذه المواجهة بالثلاثة نقاط، بعدما استطاع اللاعب برادوس في الدقيقة ال 45 من تسجيل هدف الفوز لفريقه.

ولكن الحظ لم يخالف فريق فالنسيا، في هذه المواجهة وخرج دون أهداف ودون تحقيق أي علامة، ليتلقى الخسارة الثالثة له في هذا الموسم.