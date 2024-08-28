نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة 36 فريقا.. تعرف على نظام دوري أبطال أوروبا الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تعديل نظام دوري أبطال أوروبا، والذي من المقرر أن يكون بمشاركة 36 فريقا بدلًا من 32.

ونشر “يويفا” فيديو يشرح من خلاله تفاصيل النظام الجديد، وذلك عبر الحساب الرسمى من بطولة دورى أبطال أوروبا على موقع التواصل الاجتماعى "إكس".

وأوضح الاتحاد الأوروبي قرعة منافسات دوري الأبطال التي من المقرر لها أن تنطلق في غدًا الخميس الموافق 29 أغسطس الجاري، حيث أنه سوف تتم آليا باستخدام الكمبيوتر، وليس بشكل يدوى كما كان معتاد.

وفي دور المجموعات على النظام القديم سيشارك كل فريق 8 مباريات ضد 8 أندية مختلفة، بدلًا من مواجهة 3 فرق ذهابًا وإيابًا، حيث يتأهل أول 8 فرق مباشرة لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.

ومن الفرق التي تحتل المركز التاسع وحتى المركز ال24 سيكون هناك دور إقصائي ذهابًا وإيابًا، وتتأهل 8 فرق أخرى لدور الـ16، وبذلك سيتم معرفة الفرق المتأهلة لدور الـ16.

بينما يتم إقصاء الفرق من التي تحتل المركز ال25 وحتى المركز ال36 بشكل نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، كما يتم حرمانها من المشاركة في بطولة الدوري الأوروبي، وذلك عكس ما كان يحدث في السابق.

وأكد الاتحاد الاوروبي على عدم لعب فريق أمام فريق آخر من نفس الدولة، ولكن من الممكن أن تكون هناك مباريات لفريق ضد فريقين من نفس الدولة.