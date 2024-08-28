نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. قندوسي يصدم الأهلي ويتمسك بالرحيل نهائيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفض الجزائري أحمد القندوسي لاعب النادي الأهلي، تجديد إعارته في الموسم المقبل، بعدما لعب في صفوف سيراميكا كليوباترا معارًا الموسم الماضي.

وقال مصدر داخل الأهلي، إن القندوسي تسبب في حالة غضب داخل النادي بسبب رفضه تجديد إعارته لأي نادٍ هذا الصيف

عاجل.. قندوسي يصدم الأهلي ويتمسك بالرحيل نهائيا

وأضاف المصدر بأن القندوسي بعد موافقته على عرض سيراميكا كليوباترا تراجع عن قراره، وهو ما تفاجأ به مسؤولو الأهلي.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب متمسك بالرحيل عن الأهلي بشكل نهائي في ظل عدم رغبة كولر باستمراره داخل الفريق.

وأكد المصدر على أن هناك محاولات مستمرة من أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي بإقناع القندوسي بالخروج معارًا هذا الصيف.