نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يتلقى خطابا من اتحاد الكرة باستدعاء 4 لاعبين لمعسكر منتخب الشباب في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تلقى نادي الزمالك، خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يخطره خلاله باستدعاء 4 لاعبين لمعسكر منتخب مصر للشباب مواليد 2005 خلال الفترة المُقبلة.
وجاءت قائمة اللاعبين التي تم اختيارها كالتالي:-
-أحمد مجدي "مدافع"
-محمد السيد "وسط ملعب"
-أنس وائل "جناح هجومي"
-محمد إبراهيم "ظهير أيمن"
ومن المقرر، أن ينتظم منتخب مصر للشباب في معسكر مفتوح، بداية من يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر إلى يوم السبت الموافق 7 من نفس الشهر، استعدادًا للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.