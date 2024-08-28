الزمالك يتلقى خطابا من اتحاد الكرة باستدعاء 4 لاعبين لمعسكر منتخب الشباب

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أحمد جودة - القاهرة - تلقى نادي الزمالك، خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يخطره خلاله باستدعاء 4 لاعبين لمعسكر منتخب مصر للشباب مواليد 2005 خلال الفترة المُقبلة.



وجاءت قائمة اللاعبين التي تم اختيارها كالتالي:-

-أحمد مجدي "مدافع"

-محمد السيد "وسط ملعب"

-أنس وائل "جناح هجومي"

-محمد إبراهيم "ظهير أيمن"



ومن المقرر، أن ينتظم منتخب مصر للشباب في معسكر مفتوح، بداية من يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر إلى يوم السبت الموافق 7 من نفس الشهر، استعدادًا للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.