المصري البورسعيدي يحدد موعد استئناف تدريباته قبل مواجهة الهلال الليبي

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أحمد جودة - القاهرة - قرر علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، منح لاعبيه راحة سلبية لأربعة أيام عقب نهاية مباراة المصري وبيراميدز بالدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر والتي أُجريت مساء الثلاثاء وانتهت بفوز بيراميدز بركلات الترجيح.

المصري يستأنف تدريباته يوم الأحد 1 سبتمبر

يستأنف الفريق البورسعيدي تدريباته يوم الأحد الموافق الأول من سبتمبر المقبل وذلك استعدادًا لمباراته بذهاب الدور التمهيدي الثاني للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمعه بمضيفه فريق الهلال الليبي والمقرر إقامتها على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية منتصف سبتمبر.

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الرسمي لجميع مباريات بطولة الكونفيدالية الإفريقية.