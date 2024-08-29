نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك السابق: نتمنى مواعيد محددة للموسم الجديد.. وما حدث في تجمع المنتخب لا يليق به في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث أحمد صالح نجم الزمالك السابق، عن نهاية موسم 2023 / 2024، والذي يعد هو الأطول في تاريخ الكرة المصرية، قائلًا هو الأصعب على الجميع سواء لاعبين أو مدربين.

أحمد صالح: ما حدث في تجمع المنتخب لا يليق به

قال أحمد صالح في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع أحمد علي عبر قناة الزمالك، نتمنى أن يكون هناك موعد محدد لبداية ونهاية الموسم، وذلك حتى لا يتأثر اللاعبين بدنيًا.

وأضاف، نعمل كمدربين على توزيع الأحمال البدنية على اللاعبين وفقًا لموعد بداية الموسم والمباريات، ولا بد وأن يكون العمل احترافي بوجود مواعيد محددة في بداية ونهاية الموسم.

كشف المدرب العام لفريق طلائع الجيش عن مطالبة بعض لاعبيه الحصول على راحة قبل نهاية الموسم بشهر كامل بسبب تأثرهم بدنيًا من طول الموسم.

وتطرق أحمد صالح عن تجمع منتخب مصر الأول والذي شهد تواجد 6 لاعبين فقط قائلًا، هذا لا يليق باسم وقيمة منتخب مصر.

وشدد، لا صوت يعلو فوق صوت منتخب مصر، كيف يشهد تجمع المنتخب تواجد 6 لاعبين فقط حتى ولو جاء ذلك بالاتفاق مع الأندية، كان من الأفضل أن يتواجد جميع اللاعبين المختارين لقائمة الفراعنة، أو بتأجيل انطلاق المعسكر المغلق.

وأتم تصريحاته قائلًا، أخشى أن تؤثر هذه السلبيات على مشوار منتخب مصر في التأهل لكأس العالم، والتي قد تكون هي الأسهل في تاريخ الفراعنة بعد زيادة عدد مقاعد القارة السمراء.